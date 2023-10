Insgesamt wird die „König für immer!“-Tour (Vorverkauf gestartet – HIER geht’s zu den Tickets)* an neun Orten Halt machen. Los geht es am 21. März 2024 in der Mercedes-Benz-Arena in Bushidos Heimatstadt Berlin. Nach Stationen in Leipzig, München, Oberhausen, Frankfurt am Main, Köln, Zürich (CH) und Esch-sur-Alzette (LUX) feiert Bushido dann am 14. April in der Barclays Arena in Hamburg das Tour-Finale.

RTL+ ist offizieller Partner der Tour und überträgt auch den Tourauftaktkonzert LIVE aus Berlin am 21. März 2024 auf RTL+.