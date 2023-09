Damit hatte Bushido wohl nicht gerechnet! An seinem 45. Geburtstag ging es für den Rapper am Donnerstag gemeinsam mit Freunden zum schicken Dinner. Aber was ist das? Beim Dessert kommt es zu einer bösen Überraschung. Mit welchem Prank die Kellner das Geburtstagskind auf den Arm genommen haben, zeigen wir im Video.