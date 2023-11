Er eilt zu Hilfe – dann wird er selbst mit elf Messerstichen lebensgefährlich verletzt!

Brutale Attacke aus dem Nichts! Ein Mann hält sich am 26. Oktober an einer Dönerbude am Chlodwigplatz in Köln auf. Plötzlich wird er von hinten angegriffen. Pfefferspray brennt in seinen Augen – dann soll der Angreifer ein Messer gezückt und dreimal auf ihn eingestochen haben. Ein anderer Mann eilt ihm zu Hilfe – und wird selbst brutal niedergestochen. Die Polizei sucht nun mit Fotos einer Überwachungskamera nach den beiden brutalen Angreifern.

