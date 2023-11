Sie kennt ihre Mutter nur zu gut – und genau deshalb schwant ihr wohl auch nichts Gutes…

Monate nach ihrer skandalträchtigen Trennung werden Iris (56) und ihr Ex Peter (56) in der neuen Staffel von „Promi Big Brother“ erneut unter einem Dach leben. Ist der Klein-Krieg also schon vorprogrammiert? Tochter Daniela Katzenberger (37) hat zu der pikanten Konstellation in einer Reihe von Instagram-Storys nun Stellung bezogen. Ihr Wunsch: Hoffentlich schmeißt Mama Iris „nicht mit Messern“ nach ihrem Ex.

