„Also ICH würde ausflippen“, hält Jenny Frankhauser in ihrer Instagram-Story fest, während sie im TV den Einzug ihrer Mutter Iris Klein verfolgt. „Stellt euch mal vor, nach 20 Jahren… der untreue Ehemann da drin. Ach du scheiße man“, lässt die Schwangere ihren Gefühlen freien Lauf: „Ich würde den platt machen, die bräuchten Security. Ich wäre nicht nett, auf gar keinen Fall. Aber sie muss sich ja auch zusammenreißen, ist ja das Fernsehen...“

Lese-Tipp: BB-Schock für Peter Klein: Plötzlich steht Ex Iris vor ihm!

Peters widersprüchliche Aussagen bringen die 30-Jährige noch mehr auf die Palme: „Vor allem soooo geil! Im selben Satz – ‘Wenn doch zwei sagen, da war nix, dann war da nix.’ Und dann – ‘Ich liebe Y, mal schauen, was daraus wird.’“

Lese-Tipp: Yvonne Woelke: „Ich bin froh, dass Peter an meiner Seite ist“

Jennys Tipp an Mama Iris – durchhalten, komme was wolle! Sie selbst hat ihr „Promi Big Brother“-Abenteuer vor zwei Jahren freiwillig abgebrochen. Was sie bis heute bereut.