Als Kelly noch in der Lage war, einen Laptop zu benutzen, nahm sie Kontakt zu anderen Long-Covid-Patienten auf. In einem Forum lernte sie eine ebenfalls erkrankte Frau aus Florida kennen, die in die Schweiz fuhr und dort Sterbehilfe in Anspruch nahm. Etwas, was nun auch Kelly tun möchte. „Wir haben viel darüber gesprochen, und es ist das, was Kelly möchte“, sagt ihr Ehemann.

Er wolle ein Wohnmobil mieten und mit seiner Frau in die Schweiz fahren. Dafür, sowie für die Behandlung in der Sterbehilfe-Klinik, braucht die Familie allerdings Geld. In einer Spendenkampagne auf der Plattform Gofundme bittet sie um eine Gesamtsumme von 10.000 Pfund (etwa 11.600 Euro). Bislang wurden knapp 4.700 Pfund gespendet. Zudem habe die Familie diverse Hilfsangebote bekommen.

Aktive Sterbehilfe ist in Großbritannien wie auch in Deutschland illegal. Nach britischem Recht drohen bis zu 14 Jahre Gefängnis. (lkö)