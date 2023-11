Kaufkraft-Ranking 2023: Warum man in der kleinen Stadt Olpe so viel Geld übrig hat!

Wer nach Olpe fährt, erreicht ein kleines Städtchen mit rund 25.000 Einwohnern, umgeben von Wäldern in einem Tal direkt am Biggesee. Landschaftlich ist es hier sehr schön, viele von außerhalb kommen daher gerne für einen kleinen Urlaub vorbei. Doch der Tourismus ist nicht die Erklärung für die wirtschaftlich sehr gute Lage des Kreises.

Denn um diese kleine Stadt im Sauerland am Ende der Autobahn A4, etwa eine Stunde östlich von Köln, ist der deutsche Mittelstand zuhause. Viele Familienunternehmen haben sich am Biggesee angesiedelt und schaffen zwei Dinge: Arbeitsplätze und Jobsicherheit. Das verdiente Geld bleibt hier in der Region – sowohl von Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern. Und das merkt man im ganzen Kreis.

Laut IW ist das durchschnittliche Einkommen in Olpe relativ hoch, im bundesweiten Vergleich liegt der Kreis damit aber „nur“ auf Platz 25. Der Sprung in die Top Ten gelingt nur, weil die Lebenshaltungskosten vergleichsweise niedrig sind. Und das kommt den Olpern sehr gelegen.

