Doch nicht alle Fans scheint das große Comeback nach der Trennung zu überzeugen. Eine Person will von Kate wissen: „Hast du keine Angst, dass sobald wieder Malle-Zeit ist, Jakub wieder andere Dinge bevorzugt?“ Zum Hintergrund: Der Fußballer macht gerne Partyurlaub am Ballermann. Das hat in der Vergangenheit immer wieder für Drama in der Beziehung gesorgt.

Die 36-Jährige scheint im Gegensatz zu ihrer Community jedoch guter Dinge zu sein. Zu einem Pärchen-Schnappschuss, auf dem sie ihrem Jakub die Faust ans Gesicht hält, witzelt sie: „Lebenslanges Malle Verbot.“ Ob sich daran wirklich gehalten wird? Das wird sich mit der Zeit sicherlich zeigen! Zwischenzeitlichen feilen die beiden Turteltauben wohl viel lieber fleißig weiter an ihrer Familienplanung. (ean)