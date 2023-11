Kate Merlan mit Jakub im Bett: Jetzt werden „Babys gemacht“

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Kate Merlan am Donnerstagabend (9. November) eingekuschelt auf dem Sofa. An ihrer Seite: Gatte Jakub und ihr neuester Familienzuwachs, Hündchen Hugo. Doch bei dem pelzigen Begleiter soll es offenbar nicht bleiben. Das (eigentlich getrennte) Pärchen scheint aktuell ordentlich im Baby-Fieber zu sein.

Lese-Tipp: Fans verwirrt von Kuss-Foto! Wie steht es um Kate Merlans und Jakub Jareckis Ehe?

„Wir starten jetzt in den Abendmodus. Wann machen wir eigentlich unsere Babys weiter?“, fragt Kate ihren Liebsten. Daraufhin antwortet Jakub: „Ja, wie immer, wenn ich vom Training wieder komme.“ Seine Antwort untermalt er mit eindeutigen Gesten, die auf das Liebesspiel der beiden deuten lassen. „Also heute noch weiter“, freut sich seine Kate. Eindeutiger hätte das Reality-TV-Paar seine Familienplanung nicht äußern können.