Kate Merlans Fans sind geteilter Meinung, was den vierbeinigen Familienzuwachs angeht. Während viele Hugo einfach nur „so süß“ finden, regt sich der Rest auf. „Oh, da wird ein unerfüllter Kinderwunsch mit einem stereotypisch babyhaft aussehenden Hund kompensiert. Dieser kurze Clip sagt leider soo viel aus (...) Der Hund kneift die Augen zu, es gefällt ihm nicht, so geküsst zu werden“, schreibt ein Follower exemplarisch für viele, die sich Sorgen wegen Hugos Körpersprache machen.

Dass sich Kate mit einer französischen Bulldogge eine Hunderasse ausgesucht hat, die wegen ihrer extra kurz gezüchteten Nase schwer umstritten ist, kommt auch nicht gut an. „Sich heutzutage noch so eine Rasse zuzulegen ist einfach verantwortungslos… Sehr sehr schade, dass das Thema Qualzucht trotz der riesigen Präsenz noch immer nicht bei jedem angekommen ist“, lautet nur einer der unzähligen Kommentare in denen das Stichwort Qualzucht fällt.

