Jürgen von der Lippe schläft seit 41 Jahren alleine

Jürgen von der Lippe ist nicht der einzige Promi, der zusammen, aber gleichzeitig getrennt von seiner Partnerin lebt. Auch Matthias Schweighöfer (42) und seine Freundin Ruby O. Fee (28) leben in Berlin in getrennten Wohnungen. Der Grund? So können sich die zwei auch mal vermissen. Außerdem sei es auch ganz schön seine Freundin „mal wieder abzuholen“, erzählte Schweighöfer in einem Bunte-Interview.

