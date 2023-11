Matthias Schweighöfer und Ruby haben getrennte Wohnungen in Berlin

Seit 2019 sind Ruby O. Fee (28) und Matthias Schweighöfer (42) liiert. Jetzt hat der Schauspieler verraten, wie das Paar es schafft, seine Liebe frisch und aufregend zu halten. Während die beiden in London ein "gemeinsames Häuschen eingerichtet" haben, leben sie in Berlin in getrennten Wohnungen, erzählte er der Zeitschrift "Bunte" im Interview. Das habe aber auch Vorteile, sagt Schweighöfer, "weil du den anderen vermissen kannst".