Kennt ihr noch das beliebte Videospiel Fruit Ninja?

Javier Jarquin (41) ist quasi die fleischgewordene Version! Der ehemalige Programmierer aus Neuseeland schneidet nämlich Obst und Gemüse mit seinen Spielkarten! Mit seinen Kartentricks der besonderen Art tritt er sogar auf der großen Bühne, am Broadway in New York, auf und wird dort von seinem Publikum gefeiert. Wir haben Javier getroffen und eine Nina-Lehre bei ihm gestartet. Dabei haben wir schnell bemerkt: Es ist gar nicht mal so einfach, die ganzen Kartenkniffe nachzumachen! Die spektakuläre Show gibt’s im Video! (vdü)

Lese-Tipp: Lumos! Wie euer Smartphone zum „Harry Potter“-Zauberstab wird