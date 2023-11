Van-Gogh-Gemälde „Strand in Scheveningen bei stürmischem Wetter“ (l.) und "Kirche in Nuenen"

Raffaele Imperiale soll in Dubai in Saus und Braus gelebt, pro Monat 400.000 Euro verjubelt haben, heißt es weiter. Den Beinamen „Van-Gogh-Boss“ verdankt er dem Besitz zweier gestohlener Gemälde des berühmten niederländischen Künstlers.

Die Werke - „Strand in Scheveningen bei stürmischem Wetter“ (1882) und „Kirche in Nuenen“ (1884) - übergab er 2016 den Behörden, um zu demonstrieren, dass er ein Mafia-Spitzel werden will, so der Bericht. Sie hängen heute im Van-Gogh-Museum in Amsterdam. (uvo)