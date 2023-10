Lese-Tipp: Alles begann mit einer „Schnapsidee“: Das sagt Iris Klein zu ihrem Model-Debüt in New York

Der nicht mehr allzu straffen Haut soll es übrigens bald ebenfalls an den Kragen gehen – allerdings hat das weniger mit dem Alter der 56-Jährigen zu tun. „Nach der Lipödem-OP ist meine Haut leider zu groß. Auch an den Oberschenkeln“, erklärte Iris in einem früheren Q&A den Fans. Dieser Eingriff soll noch diesen Winter anstehen, so die Katzen-Mama vor wenigen Monaten. (dga)