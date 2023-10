Betroffen ist außerdem das Granulatmaterial, das auf künstlichen Sportflächen verwendet wird. Laut der Europäischen Kommission ist das sogar die größte Quelle von bewusst verwendetem Mikroplastik in der Umwelt.

„Durch ein Verbot von bewusst zugesetztem Mikroplastik wird ein ernstes Problem für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen angegangen. Mikroplastik findet sich in den Meeren, in Flüssen und an Land sowie in Lebensmitteln und Trinkwasser. Die heutige Beschränkung betrifft sehr kleine Partikel, sie ist aber ein großer Schritt zur Verringerung der vom Menschen verursachten Umweltverschmutzung“, erklärt EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius.