„Emily, ruhig atmen. Super. Sehr gut machst du das.“ Mit diesen Worten beruhigt Hebammen-Student Florian Greller seine Patientin Emily. Er gibt alles, damit die Geburt so reibungslos wie möglich abläuft. „Spürst du die Wehe“, fragt er Emily und sie antwortet. Alles ziemlich real. Und das, obwohl Emily eine Puppe ist und die Geburt eine Simulation. Aber eine sehr realitätsnahe. „Also in dem Moment, wo es heißt, die Simulation startet, da merkt man nicht mehr, dass man in der Simulation ist. Man ist dabei“, erklärt der Student im Gespräch mit RTL. Die Puppe gehört zur neuen Trainingseinrichtung der Uni Osnabrück für alle angehenden Hebammen. Seit zwei Jahren können Frauen und Männer hier Hebammenwissenschaft studieren. Florian Greller ist der erste und einzige Mann in Osnabrück, der das auch macht. „Wir sind so ein bisschen Exoten und ich hoffe, dass hier noch ein zweiter Mann kommt.“ Denn Männer, so sagt er, können das genauso gut.

