Ursprünglich wurde die Initiative §25/11 vom Sozialdienst Katholischer Frauen, in Anlehnung an den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, ins Leben gerufen. Birgit Danschke ist darauf aufmerksam geworden und möchte diese Kampagne nun als Botschafterin noch größer machen.

Die Vorstellung am Donnerstag sei schon positiv verlaufen und die ersten Hausverwaltungen wollen die Anlage mit in den Mietvertrag aufnehmen. „Wir rufen alle Berliner Immobilieneigentümer dazu auf, sich der Kampagne §25/11 anzuschließen und ein Zeichen gegen häusliche Gewalt zu setzen.“

Lese-Tipp: Wie Miriam (32) mit einem Undercover-Transporter Frauen aus gewalttätigen Beziehungen rettet