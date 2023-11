Hype um Wahrsagerin Baba Vanga: Diese Prophezeiungen haben sich „erfüllt"

Sie sagte den Anschlag auf das World Trade Center 2001 vorher, sah den Tsunami 2004 kommen, prophezeite den Aufstieg des IS, die Regierung von Barack Obama und den Brexit: Die blinde Seherin Baba Vanga, auch als die „Seherin von Petritsch“ bekannt, will all das schon vor ihrem Tod im Jahr 1996 kommen gesehen haben. Und auch für die Zukunft hat sie noch einiges in petto. Klingt alles erstmal nach sehr wilden Theorien? Zugegeben, wir sind auch skeptisch. Trotzdem beschäftigen wir uns jedes Mal wieder ganz gespannt mit ihren Vorhersagen für das kommende Jahr. Aber wer ist eigentlich diese Baba Vanga genau? Und woher kommt der Hype um die bulgarische Seherin auch 20 Jahre nach ihrem Tod?