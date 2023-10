Seit dem 13. September sucht Peter Oppenheimer seinen Oscar. Seitdem lässt er nicht locker und gibt alles, ihn wiederzufinden. 1000 Euro hat er ausgelobt, wenn ihm jemand seinen Kater zurückbringt. Mit einer Wärmebild-Drohne ist er die bayrische Gemeinde Vaterstett in Bayern abgeflogen, um zu schauen, ob sein Kater irgendwo verletzt im Gras liegt. „Ich habe so viele Flyer verteilt“, erzählt er im RTL-Interview. „um die 2.000 Stück. Die habe ich in Briefkästen geworfen und 1.000 Plakate aufgehängt.“

Lese-Tipp: Delmenhorst (Niedersachsen): Feuerwehr rettet Katze und ihren Besitzer vom Baum

Aber es gibt keine heiße Spur. „Er ist wie vom Erdboden verschluckt.“ Selbst Spürhunde, die speziell auf Katzen abgerichtet sind, verlieren die Spur des Katers vor der Haustür. Für Peter Oppenheimer heißt das: „Er ist nicht selber weggelaufen. Er ist weggefahren worden.“ Denn normalerweise war der 57-Jährige mit Oscar im Garten – und dort blieb er für gewöhnlich auch und kam nach wenigen Stunden selbst wieder rein.