Sind Katzen aus dem Tierschutz mit schwieriger Vergangenheit häufiger von Verhaltensstörungen betroffen – im Gegensatz zu verwöhnten Stubentigern?

In der Sozialisationsphase vernetzen sich die Gehirnzellen. Dafür ist Input von Erlebnissen verantwortlich. Wenn eine Katzenmutter auf dem Bauernhof ihre Katzen auf dem Heuboden großzieht und die das erste Mal mit acht Wochen den Hof betreten, ist die Sozialisationsphase bei der Katze schon abgeschlossen. Diese Tiere sind häufig sehr ängstlich und schwierig zu halten.

Aber wenn Sie zum Beispiel einen sehr, sehr umsichtige:n Katzenzüchter:in haben, der wirklich seine Tiere sozialisiert, dann kommen Kinder ins Haus und Fremde. Das Allerschlimmste, was Sie machen können, ist Katzen acht Wochen lang ganz steril, ohne Input, in ein Zimmer zu sperren und zu sagen, sie brauchen Ruhe. Das ist Quatsch. Die brauchen, sobald sie laufen können, Input – allerdings in einem angemessenen Rahmen.

Warum ist das wichtig?

Katzen müssen Frustrationstoleranz lernen, sie müssen Impulskontrolle lernen, sie müssen auch verschiedene Situationen erleben. Man darf es natürlich nicht übertreiben, weil es ja noch ganz junge Kätzchen sind, die viel Schlaf und Ruhe brauchen. Aber sie brauchen auch Input. Am besten, Sie bestellen jeden Tag jemand anderes in Ihre Wohnung. Sie fangen mit einem Hund an, über Menschen, Kinder. Auch anfassen und mal streicheln, draußen sein, drinnen sein oder Auto fahren in der Box.

Dann gibt es eine sehr, sehr interessante Geschichte bei Katzen, das weiß allerdings so gut wie keiner. Katzen sind extrem lernfähig bis zur 25. Lebenswoche. Wenn die neonatale Zeit abgeschlossen ist und sie die Äuglein aufmachen und ein bisschen mobil werden – sagen wir, so 5. bis 6. Lebenswoche – sind die ja schon richtig fit, und dann haben Sie rund 19 Wochen Zeit, in denen sie der Katze beispielsweise Sitz und Platz beibringen können, durch den Ring und sogar apportieren – ganz ähnlich wie beim Hund. Sie haben aber nicht so ein großes Zeitfenster wie beim Hund. Danach nimmt diese extreme Lernfähigkeit bei der Katze ab.