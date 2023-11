Es ist ein eigentlich stinknormaler Linienflug am 22. August 2022 in den USA. Doch innerhalb von wenigen Augenblicken bahnt sich eine Katastrophe an. Einem Passagier geht es laut Berichten von US-Medien auf einmal schlecht. Der Kapitän macht sich Sorgen, will die Maschine wohl so schnell wie möglich am nächstbesten Flughafen notlanden – damit der Passagier in ein Krankenhaus kommt.

Der Ausweichflughafen ist nicht das eigentliche Ziel des Fluges. Genau das führt offensichtlich dazu, dass der Co-Pilot ausrastet. Er soll dem Kapitän gedroht haben, mehrfach auf ihn zu schießen, sollte er den Flug umleiten. Das erklärte das Büro des Generalinspekteurs des US-Transportministeriums. In der Gerichtsakte heißt es, der Co-Pilot habe dabei eine „gefährliche Waffe“ benutzt.

Auf welcher Route das Flugzeug unterwegs war, ob die Passagiere an Bord etwas von der tödlichen Gefahr mitbekommen haben – all das ist nicht bekannt. Auch nicht, wie der Kapitän die Situation im Cockpit deeskaliert hat.