„Niemals in einer Million Jahren hätte ich gedacht, dass mir etwas so Ernstes passieren würde. Ich war immer fit und gesund, habe nie geraucht und kaum getrunken“, schreibt Rachel Borthwick aus Lanarkshire in Schottland in einem Statement Ende Oktober auf Facebook. Sie sei das „PERFEKTE“ Beispiel dafür, dass es wirklich jeden treffen könne.

Das Schicksal hat es nicht gut mit der 35-Jährigen gemeint: Dreimal sei sie 2021 wegen Triple-negativem Brustkrebs operiert worden, schreibt die britische Daily Mail. Das ist eine äußert aggressive Krebsform, an der vor allem junge Frauen erkranken. Im letzten Jahr habe sie dann die erlösende Mitteilung bekommen, sie sei krebsfrei.

Doch nun haben Ärzte einen weiteren Knoten bei Rachel entdeckt. Als „beängstigend“ beschreibt die Mutter von zwei sechs und acht Jahre alten Kindern die Situation in einem weiteren Statement bei Facebook am Wochenende: „Wenn mir gesagt wird, dass ich in nur zwei Jahren viermal an Krebs erkrankt bin, ist das einfach zu viel.“

