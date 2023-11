Doch das könnte sich dank eines Forscherteams rund um die Studienleiter Wolfgang Weninger und Shweta Tikoo von der Universitätsklinik für Dermatologie der MedUni Wien jetzt ändern. In einer Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (kurz PNAS) ist die Rede davon, dass man mit einem besonderen Verfahren den Weg für die Entwicklung „potentiell antimetastatischer Medikamente“ geebnet habe.

Wie konnte das gelingen? Zunächst habe man ein hochkomplexes Screening namens „Invasion-Block“ entwickelt. Die MedUni Wien erklärt, dass es den Forschern damit im Anschluss möglich war, „bereits zugelassene Substanzen auf ihre Fähigkeit [hin zu untersuchen], den Invadopodien sowie F-Aktinen quasi das Handwerk zu legen, um die Tumorausbreitung zu verhindern“. Vereinfacht gesagt: Es wurde geschaut, welche Medikamente das Zeug dazu haben könnten, die Ausbreitung von Hautkrebs zu verhindern.

Gut zu wissen: Bei Invadopodien handle es sich um Zellstrukturen, die Krebszellen das Eindringen in das umgebende Gewebe erleichtern. F-Aktin sei wiederum ein Protein, das diesen Vorgang unterstützt.