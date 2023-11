„Hinterhältige“ Corona-Variante breitet sich aus: So gefährlich ist JN.1 wirklich

So richtig möchte sich Corona nicht verabschieden. Immer wieder tauchen neue Varianten auf und in der kalten Jahreszeit steigen die Fälle wieder an. Das Robert Koch Institut spricht in seinem Wochenbericht über relativ hohe Corona-Infektionszahlen. Dabei ist auch von einer neuen Variante mit dem Namen JN.1 die Rede. Die ist zwar in Deutschland sehr selten, aber es wird vermutet, dass sie sehr ansteckend ist. Im September wurde sie entdeckt.

