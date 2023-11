Rauchschwaden des Ätnaüber der Kirche Magazzeni in der Nähe des Dorfes Sant'Alfio

Zuletzt meldete sich der Ätna am 13. November, als der mehr als 3.300 Meter hohe Berg große Mengen glühende Lava in den Himmel spuckte. Über dem Vulkan stand eine dicke Wolke aus Lava, magmatischen Gasen und Gestein bis in eine Höhe von 4,5 Kilometern.

Lese-Tipp: RTL-Moderator Simon Beeck erlebt Vulkanausbruch im Urlaub: „Plötzlich ist alles schwarz“

Immer wieder kam es zu Explosionen. Auf mehrere Städte in der Umgebung wie Milo und Zafferana Etnea ging Ascheregen nieder. Der Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. Die genaue Höhe ändert sich durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder.