Wer ist eigentlich dazu verpflichtet, die Blätter vor der Haustür wegzumachen, und darf ich meine Nachbarn rund um die Uhr mit meinem Laubbläser behelligen? Diese Fragen hat uns Nicole Mutschke beantwortet. So viel sei verraten: „Grundsätzlich ist der Eigentümer verantwortlich. Bei Geh- und Radwegen ist es hauptsächlich die Gemeinde, die wälzt es aber gerne an angrenzende Eigentümer ab.“ Oftmals würden auch Vermieter diese Pflichten an ihre Mieter weitergeben, aber in diesem Fall muss das im Vertrag festgehalten sein.

