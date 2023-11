Heino trauert um seine große Liebe Hannelore Kramm

„Heino und wir alle sind in tiefer Trauer“, bestätigt Helmut Werner, der Manager des Schlagerstars, nun in der Bild. Laut der Zeitung sei sie bereits am 8. November von uns gegangen und friedlich im Ehebett im österreichischen Kitzbühel eingeschlafen. Heino soll zu diesem Zeitpunkt bei einem Auftritt in Berlin gewesen sein.

Noch vor gut einem Monat, im Oktober 2023, hatte RTL den bekannten Sänger auf dem Münchener Oktoberfest getroffen. Da ist Heino alleine aufgetreten, erklärte uns aber: „Hannelore hat natürlich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Gehen und so müsste sie mit dem Rollator kommen und das wollte ich ihr nicht zumuten.“

Jetzt, wenige Wochen später, trauert der Volksmusikstar um seine große Liebe. Geheiratet haben Heino und Hannelore im April 1979. Mehr als 44 Jahre waren sie also verheiratet. Gemeinsame Kinder haben sie keine. „Wenn Hannelore mal nicht mehr so kann, wie sie das jetzt noch kann, dann habe ich auch keinen Spaß mehr, ohne Hannelore irgendwo Freude zu bereiten“, offenbarte der heute 84-Jährige RTL noch im August 2022.

Sein großer Wunsch war stets derselbe. 2019 fasste er ihn so zusammen: „Mit Hannelore noch viele schöne Jahre zu haben.“