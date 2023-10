Til Schweiger soll bei der Arbeit ein „Klima der Angst“ verbreitet haben – das behaupteten in der Vergangenheit zumindest mehrere Mitarbeiter in einem Spiegel-Artikel. Das kann Heiner Lauterbach, der seit 30 Jahren mit dem Regisseur befreundet ist, nicht bestätigen. „Til Schweiger ist als Chef großzügig wie kaum jemand in der Branche. Er ist seinen Mitarbeitern gegenüber fürsorglich und empathisch. Ich kenne keinen anderen Menschen, der jede Schnecke aufhebt und von der Straße trägt“, erklärt er im Interview mit stern.

Lese-Tipp: Kritik an Til Schweiger: Filmproduzentin packt über Zusammenarbeit mit dem Schauspieler aus

„Wenn ich mit ihm zusammengearbeitet habe, war er immer nett, extrem engagiert und konzentriert. Klar, er ist der Chef am Set und weiß, was er will. Und was er nicht will. Und wie überall in der Geschäftswelt, wird auch da der Ton mal etwas gradliniger“, führt Lauterbach weiter aus. Jeder vergreife sich mal im Tonfall – er selbst eingeschlossen: „Wenn das bei Til der Fall war, hat er sich aber immer danach entschuldigt. Zumindest, wenn es etwas zu entschuldigen gab.“

Er appelliert: „Haben Sie sich eigentlich mal gefragt, wie schwer es ist, in Tils Haut zu stecken, wenn 24/7 an dir rumgezupft und auf dich eingeredet wird? Wenn du nur noch von Schulterklopfern und Schönrednern umgeben bist? Es ist unglaublich schwer, seine charakterliche Linie zu behalten, wenn man so erfolgreich ist.“