Sein Alkoholkonsum sei schon länger Thema in seinem Umfeld gewesen, erzählt Schweiger stern-Redakteur Hannes Roß. Er habe „viele Gespräche über das Thema“ mit seinen Kindern, seinen Freunden und seinen Eltern geführt. Dass er zu viel trinke, habe er „nie von mir gewiesen“. „Aber ich habe ihnen allen gesagt: ‚Ich will alt werden. Macht euch keine Sorgen. Ich gehe das noch an.‘ Heute weiß ich: Ich habe dieses Thema immer vor mir hergeschoben. Weil ich eben auch sehr gern Alkohol trinke. Es wurde schleichend mehr, und dann kam es zu Kontrollverlusten. Danach habe ich mich immer unheimlich geschämt und wollte mir ein Loch buddeln, aus dem ich nie wieder herauskomme. Ich habe mir geschworen, dass mir das nie mehr passiert. Und dann ist es doch wieder passiert.“



Ein Instagram-Video, das er „im Vollrausch“ gepostet habe, habe ihm die Augen geöffnet, erklärt Til. „Als ich mich da gesehen habe, in diesem Zustand des absoluten Kontrollverlustes, das war unerträglich. Da dachte ich: ‚Das bist du nicht, Til. Was bist du für ein Blödmann? Wie kann dir so was passieren?‘“



Das sei ein Wendepunkt für ihn gewesen: „Ich habe erkannt, dass ich ein Problem habe, das ich nicht ohne Hilfe von außen in den Griff bekommen kann.“ Seit sechs Monaten sei er in Therapie und habe darin gelernt, dass er „nicht mehr die Kontrolle verlieren darf.“

