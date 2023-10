„Man kann nicht glauben, dass so was passieren kann.“ Megan Royle kann es noch immer nicht glauben. 2019 geht die Britin zum Hautarzt – an ihrem Arm ist ein Leberfleck, der juckt und schorft. Er wird entfernt und untersucht, und die Ärzte kommen mit einer schrecklichen Nachricht zu Royle zurück, wie die Daily Mail berichtet: Royle habe ein Melanom, also schwarzen Hautkrebs.

Lese-Tipp: Wie erkenne ich Hautkrebs frühzeitig? Warum die ABCD-Regel so wichtig ist

Die damals 29-Jährige zögert nicht und unterzieht sich mehreren Immuntherapien. Immer wieder fährt sie ins Krankenhaus, hat wegen ihrer Diagnose mit psychischen Problemen zu kämpfen und friert sogar ihre Eizellen ein. Denn die Immuntherapie könne ihre Fruchtbarkeit beeinflussen, so die Ärzte. „Alles in allem habe ich mich ziemlich schnell damit abgefunden, so schwierig das auch war“, so Royle gegenüber der Daily Mail. „Ich sagte den Ärzten damals: Lasst uns tun, was wir tun müssen.“ So kämpft sich die junge Frau zwei Jahre lang durch die Krebstherapie, bis sie im Mai 2021 für krebsfrei erklärt wird.