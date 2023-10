Auf der Vorderseite des Shirts steht während besagter Pressekonferenz „FCK SFR“. Die Buchstabenabkürzung „FCK“ ist in verschiedenen Kombinationen bekannt, um beleidigend eine Abneigung gegen etwas zum Ausdruck zu bringen. „FCK NZS“ bedeutet etwa so viel wie „Fuck Nazis“. Durch die von Scholz getragene Kombination „FCK SFR“ fühlt sich während der Presskonferenz im Mai Reporter Sönke Fröbe angesprochen – und beleidigt.

So sehr, dass der Journalist Strafanzeige wegen Beleidigung gegen die Hansa-Pressesprecherin gestellt hatte. Die Folge: Die Rostocker Staatsanwaltschaft verdonnert Scholz nun zu einer Zahlung von 5.000 Euro! Das berichten mehrere Medien, darunter die Ostseezeitung, für die Fröbe arbeitet. Eine Hälfte muss Scholz an Fröbe zahlen, die andere Hälfte geht an eine gemeinnützige Organisation.