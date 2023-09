Gleich mehrfach muss die Hamburger Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch (27. September) ausrücken, um brennende Mülltonnen und Container in den Stadtteilen Horn und Billstedt zu löschen. Alle nur hunderte Meter voneinander entfernt. Sogar ein Auto und eine Hecke brennen. Der erste Einsatz startet um 2.41 Uhr an der Steinfeldtstraße, der letzte um 7.31 Uhr in der Washingtonallee. In den fünf Stunden dazwischen löscht die Feuerwehr sieben Mülltonnen, mehrere Müllcontainer, eine Hecke und ein Auto, wie ein Feuerwehr-Sprecher auf RTL-Nachfrage mitteilt.

Lesen Sie auch: Ebenfalls in Horn – Anschlag auf Hamburger Kiosk? Polizei vermutet Brandstiftung