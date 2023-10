Olivia Marei spielt bei GZSZ die Rolle der Toni Ahrens. Die Tochter von Nina (Maria Wedig) kommt nach Berlin, um dort Karriere bei der Polizei zu machen. Doch zunächst muss sie sich mit ihrer Mutter versöhnen, die vor Jahren zu ihrem gewalttätigen Ehemann hielt, anstatt zu ihrer Tochter.

Welche GZSZ-Story hat Olivia besonders bewegt? „Zwei der Geschichten, die mich persönlich am meisten berührt haben, waren einerseits die Geschichte um Eriks Bruder, den Toni letztendlich erschossen hat, und andererseits meine Einstiegsgeschichte um häusliche Gewalt“, sagt Olivia Marei. „Besonders häusliche Gewalt ist eine Thematik, die sehr viele Menschen kennen, aber oft nicht darüber reden. Deswegen war es für mich bewundernswert, dass GZSZ dieses Thema aufgreift und mit so viel Hingabe in eine realitätsnahe Geschichte entwickelt.“