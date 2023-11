Als Uli Hoeneß über seine aktiven Tage als Spieler des FC Bayern München spricht, sprudeln seine Erinnerungen nur so hervor: Von sportlichen Höchstleistungen wie dem legendären Europapokalsieg über Atlético Madrid 1974 – oder privaten Erlebnissen wie den Besuchen auf dem Oktoberfest mit der gesamten Mannschaft. In Zeiten ohne Mobiltelefone und Selfies gingen die laut Hoeneß auch gerne mal etwas länger:

„Von mittags zwölf bis nachts um zwölf. In der vollen Mannschaftsstärke sind wir mit 20 Mann da durchmarschiert oder mit 30 Mann in jedem Zelt, in jedem Fahrgeschäft. (...) Das sind Dinge, die heute gar nicht möglich wären.“

Apropos: Wie fände es der Ehrenpräsident des FCB denn eigentlich, wenn einer seiner heutigen Stars wie Harry Kane auf der Wiesn die eine oder andere Maß kippt?