Jana Ina Zarrella scheint in diesem Jahr ihr Weihnachtsgeschenk schon vorzeitig bekommen zu haben – und ihrer Reaktion nach zu urteilen, hat sie damit überhaupt nicht gerechnet. In einem Video, das die 46-Jährige auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht hat, zeigt sie ihren Followern die süße Überraschung, die kein Geringerer als Ehemann Giovanni Zarrella für sie organisiert hat. „Der beste Adventskalender aller Zeiten“, schreibt sie zu ihrem Post. „Gestern wurde ich von meinem Mann mit meinen zwei besten Freundinnen aus Brasilien überrascht. Ich habe damit null gerechnet. Auf einmal waren sie da! Ich liebe sie so sehr. Wir sind beste Freundinnen, seit wir sieben Jahre alt waren. Ich bin so glücklich!“, heißt es weiter.

Und die Freude kann man bei dem Trio nicht nur sehen, sondern auch hören! Kaum ging die Tür auf, sprang Jana Ina ihren Kindheitsfreundinnen in die Arme und es wurde gekreischt, gekreischt und noch mehr gekreischt! „Ich habe den besten, fürsorglichsten und liebevollsten Ehemann dieser Welt. Danke Schatz!“, heißt es abschließend in ihrem Post.