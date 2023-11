Das letzte Rätsel von Joko und Klaas am Mittwoch (14.November) besteht aus einem Bild. Zwischen 20.15 und 20.30 wird damit das Rätsel für die letzten fünf Ziffern bekannt. Nur wenige Minuten später ist tatsächlich jemand am Koffer. Jemand zweites steht direkt dahinter, vermutlich nur wenige Sekunden zu spät. Tobias heißt der Mann, der zu erst am Koffer ist. Damit hat er drei Versuche, den Koffer zu öffnen. Und hier macht er es nochmal spannend: Vor lauter Aufregung vertut sich der junge Mann bei der Zahlenkombination, die erst wenige Minuten vorher bekannt gegeben wurde. Doch nach einem kurzen Durchatmen fällt ihm die Lösung wieder ein. Damit löst Tobias nicht nur das Rätsel sondern auch das Ticket für eine Million Euro. Wir sagen herzlichen Glückwunsch!

Im Interview mit Joko erklärt der junge Mann, dass er in der Nähe des Zielortes wohnt. In einem Livestream von des bekannten Twitch-Streamers Papaplatte verfolgt er die Rätselsuche. Als in dem Stream die Lösung der GPS-Koordinaten bekannt wird, rennt Tobias los.