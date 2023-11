Getrennte Wohnungen = erfolgreichere Beziehung? Paartherapeutin klärt auf

Man verliebt sich, kommt zusammen, zieht zusammen, heiratet und bekommt Kinder – DAS war zumindest früher die klassische, traditionelle Reihenfolge!

Heutzutage herrschen längst andere Sitten, einige Paare entscheiden sich sogar bewusst dazu, gar nicht erst zu heiraten oder zusammenzuziehen. Genau wie Matthias Schweighöfer (42) und seine langjährige Partnerin Ruby O. Fee (27). In einem neuen Bunte-Interview verrät der Schauspieler, dass ein „gemeinsames Häuschen in London“ – aber getrennte Wohnungen in Berlin ihre Liebe frisch und aufregend halten. Freiräume genießen, anstatt sich gemeinsam über Kleinigkeiten aus dem Alltag zu ärgern. Funktioniert das wirklich? RTL-Reporterin Julia Jende hat bereits im Jahr 2020 mit einer Paartherapeutin zum Thema gesprochen. Die Antworten gibt’s im Video! (vdü)

