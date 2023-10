Zwillinge ist das flexibelste Zeichen im Tierkreis und so ist es kein Wunder, dass die Interessen ständig wechseln. Das liegt auch an der großen Neugier dieser Menschen, die es lieben, immer wieder Neues zu entdecken. Schenken Sie einem Zwilling einen gemeinsamen Besuch einer Ausstellung oder schicken Sie ihn per Gutschein ins nächste Erlebnisbad. Auch ein Kurztrip in eine unbekannte Stadt spricht den sprunghaften und freiheitsliebenden Charakter des Zwillings an.

Mit Musik macht man den entspannteren Vertretern dieses Zeichens eine Freude. Die kann der Zwilling dann zum Ausspannen hören, beim Kochen, beim Autofahren oder beim Pflanzen umtopfen. Apropos: Die neuesten Blumenzüchtungen kommen garantiert auch gut an!