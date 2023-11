Georgina Fleur meldet sich mit einer besorgniserregenden Nachricht an ihre Fans. „Ich sitzte jetzt bei der Bank. Ich habe heute Morgen mein Handy angemacht und mein Konto wurde heute Nacht leergeräumt – während ich geschlafen habe“, erzählt sie in ihrer Instagram-Story. Und während sie so in die Kamera spricht, kommt ihr plötzlich ein Gedanke: „Weil es sind einfach gerade so viele komische Zufälle… Also es sind gar keine Zufälle, was mir im Moment passiert“, stellt sie nachdenklich fest.

Schließlich resümiert sie für ihre Follower die Ereignisse der vergangenen Wochen: „Meine Uhr ist vor zwei Wochen in zwei Stücke zersprungen. Ich war mit meiner kleinen Tochter im Krankenhaus letzte Woche. Und jetzt, Montagmorgen, wache ich um sieben Uhr morgens auf mit einer Message: Meine Karte wurde blockiert und mein Konto wurde leergeräumt. Das ist doch alles nicht normal!“, stellt sie entsetzt fest. Ihre beste Freundin soll ihr daraufhin gesagt haben, dass sie verflucht worden sei. „Eigentlich glaube ich ja nicht an sowas… Aber ich bin mir sicher, mich hat jemand verflucht“, schreibt die 33-Jährige in ihrer Story und wiederholt im Video immer wieder: „Jetzt glaube ich’s! Ich glaub’s, ich glaub’s!“