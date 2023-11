Zunächst steht ein Gottesdienst für die Fürstenfamilie an, bei dem zahlreiche weitere Royals zugegen sind. Bilder aus der Kathedrale Notre-Dame-Immaculée zeigen unter anderem etwa Prinzessin Stéphanie (58) und Prinzessin Caroline (66) sowie deren Kinder Andrea (39), Pierre (36), Alexandra (24) und Charlotte (37). Letztgenannte kommt ebenfalls in rotem Look, aber bei weitem nicht so auffällig wie die Fürstin.

Danach geht es für die Anwesenden des Gottesdienstes in Richtung des Fürstenpalastes, wo sie für die Fotografen posieren. Nach der Parade im Hof grüßen Albert und Charlène sowie Gabriella und Jacques dann noch vom Balkonfenster des Palastes aus die versammelte Menschenmenge vor Ort. Ein Familienauftritt der Extraklasse!

Erst im vergangenen Oktober hatten Fürst Albert II. und Fürstin Charlène in voneinander unabhängigen Interviews bekräftigt, dass „mit unserer Ehe alles in Ordnung ist“. Die Gerüchte, dass dem nicht so sei, bezeichnete Charlène als „zermürbend und anstrengend“, ihr Mann nannte diese derweil „verletzend“. spot on news (dga)