„Centennial Ball“ in Monaco: Fürstin Charlène glänzt mal wieder mit Abwesenheit

Wo war Fürstin Charlène (45)?

In Monaco fand am Freitagabend (20. Oktober) der „Centennial Ball“ zu Ehren des 2005 verstorbenen Fürsten Rainier III. (†81) statt. Er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Doch an der Seite von Fürst Albert (65) glänzte nicht seine Ehefrau Charlène, sondern seine Schwester Stéphanie (58).