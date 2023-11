Da ist sie ja wieder – und sie lächelt!

Es ist schon eine Weile her, dass wir Fürstin Charlène von Monaco in der Öffentlichkeit so strahlend an der Seite ihres Gatten Fürst Albert gesehen haben. Kein Wunder also, dass die royalen Fans bei Instagram ausflippen.

RTL.de ist jetzt auch bei Whatsapp - HIER direkt ausprobieren!