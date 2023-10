In Russlands drittgrößter Stadt, Nowosibirsk, erscheint die Frau hochschwanger in einer Klinik –doch nicht nur das! Denn laut der Zeitung Komsomolskaja Prawda hat sie wohl vorher ein bisschen zu tief ins Glas geschaut – und erscheint sturzbetrunken. Weshalb sie mit ihrem Verhalten schnell für Unverständnis sorgt: Die 27-Jährige muss beim Betreten des Krankenhauses von zwei Sanitätern gestützt werden.

Irre: Dem Bericht nach, soll sie kaum ansprechbar gewesen sein. Um ihre Identität festzustellen, öffnen Krankenhausmitarbeiter ihre mitgebrachte Tasche, suchen nach einem Ausweisdokument. Doch stattdessen finden sie nur Bier! Den Ärzten gegenüber gibt die Frau noch an, bereits drei Kinder zu haben. Im Nachhinein stellt sich aber raus, dass es das zweite Kind der Frau ist. Auf dem Weg in den Kreißsaal schläft die Frau ein, bekommt von der Geburt kaum was mit, schreibt die Zeitung.