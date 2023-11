David Tronnes aus Orlando in Florida behauptet, ein Millionenvermögen zu besitzen, als er seine Frau Shanti kennenlernt, heißt es im Gericht. Schon bald soll sie jedoch gemerkt haben, dass Tronnes gar nicht so reich ist, wie er behauptet. Es sei zum Streit gekommen. David Tronnes habe vorgeschlagen, an einer TV-Show für Hausrenovierungen teilzunehmen – als seine Frau sich jedoch geweigert haben soll, soll er einen tödlichen Plan geschmiedet haben, so die Richter.

Lese-Tipp: Reitstallbesitzerin (39) von Ex-Lover mit Kopfschuss getötet?

Er habe seine Frau erdrosselt und erschlagen, die Leiche anschließend in die Badewanne gelegt, gab der Killer 2018 zunächst zu Protokoll. Doch Staatsanwaltschaft und Ermittler glauben seinen Schilderungen nicht: Angeblich, so Tronnes, sei seine Frau in der Badewanne ausgerutscht. „Tronnes behauptete, er habe seine Frau in der Badewanne gefunden, nachdem er den Tag damit verbracht hatte, seine Hunde zu putzen und spazieren zu gehen, aber der Gerichtsmediziner sagte aus, dass die Gesichtsverletzungen, die Blutspuren und die Blutergüsse an den Augen des Opfers eine andere Geschichte erzählten", so die Staatsanwaltschaft.

Eine Autopsie bestätigt, dass Tronnes Frau durch stumpfe Gewalt und Strangulation gestorben ist. Der heute 54-Jährige will 2018 seine Frau um drei Uhr in der Nacht in der Badewanne gefunden haben. Nachdem er sie aus dem Wasser gezogen habe, habe er sofort die Polizei gerufen. Allerdings: Als die am Tatort eintrifft, fehlt ein entscheidendes Detail.

„Der gesunde Menschenverstand sagt einem, wenn man eine Frau um drei Uhr nachts klatschnass aus der Wanne zieht und innerhalb von sechs Minuten die Polizei ruft, dass alles klatschnass ist, wenn die Polizei innerhalb von drei Minuten eintrifft", sagt Teresa Sprague, Detective der Polizei von Orlando.

Lese-Tipp: Freigänger soll Frau getötet haben: Prozess beginnt