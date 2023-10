Fellwechsel bei Hund und Katze: Darauf müssen Sie bei Ihrem Haustier achten

Sie fliegen gerade überall durch die Luft, kitzeln uns in der Nase und lassen unsere Augen tränen. Nein, die Rede ist nicht etwa von Pollen – sondern von Tierhaaren. Denn der Frühling ist jedes Mal auch Fellwechselzeit für unsere liebsten Haustiere. Wie wir unseren Katzen und Hunden in dieser Zeit etwas unter Pfote greifen können, erklärt Sarah Ross, Heimtier-Expertin bei Vier Pfoten, in BILD der FRAU.