„Mach den Hub, Hub, Hub, mach‘ den Helikopter 117“: Daniel Günther aus Schleswig Holstein kennt man bereits als wilder Tänzer und das zeigt er auch in diesem Video. Hendrik Wüst aus NRW und Kai Wegner aus Berlin waren bislang zumindest nicht als Feierbiester in Erscheinung getreten. Spaß scheinen sie aber dennoch gehabt zu haben, wenn auch noch etwas zaghafter als ihr Parteikollege aus dem hohen Norden.

Die drei Politiker hatten am Tag der deutschen Einheit das Bürgerfest in Hamburg besucht. Gepostet hat das Tanzvideo der Journalist Michale Bröcker, Chefredakteur von The Pioneer.