Farbenfrohe Salzfelder aus der Luft gefilmt

Diese Salzfelder sind ein echter Hingucker!

Sie liegen in der Provinz Shandong im Osten Chinas, nah am Pazifik. Dort ist der Boden so salzhaltig, dass die Region wie für die Salzernte gemacht ist. Für die lokale Wirtschaft sind die Felder super wichtig – aber eben auch wunderschön. In unzähligen Farbnuancen leuchten sie am Boden. Aus der Luft zeigt sich der volle Glanz dieses Farbspektakels. Die Drohnenbilder sehen Sie im Video.