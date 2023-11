Ex-Bachelor Christian Tews: Warum er heute kaum noch im TV zu sehen ist

Schon früh entdeckte Christian Tews für sich das Kochen! „Ich versuche mir immer die Zeit freizuschaufeln, um jeden Mittag für die ganze Familie zu kochen. Ich liebe Kochsendungen, sich kulinarisch inspirieren zu lassen und Neues auszuprobieren.“ Auf seinem Instagram-Kanal werde es deshalb demnächst auch mehr zu diesem Thema geben: „Essen verbindet und der Austausch mit der Community ist superinspirierend.“

Doch was kommt im Hause Tews denn eigentlich so auf den Tisch? „Generell spielt die italienische Küche eine große Rolle bei uns. Asiatisch und auch die klassische deutsche und österreichische Küche darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Meine Mutter kommt gebürtig aus Österreich, da wurde mir das Wiener Schnitzel quasi in die Wiege gelegt.“