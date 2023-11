Ex-Bachelor Jan Kralitschka: „Ich bin Single und glücklich. Was bleibt mir anderes übrig?“

Als Jan Kralitschka 2013 in der RTL-Kuppelshow Rosen verteilte, arbeitete er hauptberuflich als Model. Lediglich ein Mal im Jahr übernahm er als Anwalt einen Fall, um seine Zulassung zu behalten. Doch jetzt, zehn Jahre später, hat sich das geändert! „Ich arbeite mittlerweile wieder überwiegend als Anwalt – im Erbrecht. Ich arbeite also vermehrt mit dem Kopf“, verrät uns der Zweifachvater lachend. Und weiter: „Ich hatte als Model viel Spaß, aber jetzt bin ich zurück zu meinen Wurzeln gegangen. Gelegentlich moderiere ich aber auch noch Veranstaltungen, wie Firmenevents, am Wochenende. Mal etwas ganz anderes zu machen, macht den Kopf frei.“

Doch eine Sache hat sich nicht geändert: sein Beziehungsstatus! „Ich bin Single und glücklich. Was bleibt mir anderes übrig?“, fragt er lachend. Und das scheint ihn auch nicht zu stören, denn: „Tinder und Co. kommen für mich erstmal nicht in Frage!“